ЄС закликає до термінового вирішення газового питання між Україною та РФ

Брюссель. 3 січня. УНІАН. ЄС закликає до термінового розв’язання комерційної суперечки з постачання газу між Росією та Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві чеського головування в ЄС, текст якої передано УНІАН.

«Енергетичні відносини між ЄС та його сусідами мають базуватися на надійності та передбачуваності. Існуючі зобов’язання з постачання та транзиту мають поважатися за будь-яких обставин», - зазначається у документі.

У документі також зазначається, що ЄС продовжує стежити за розвитком подій.