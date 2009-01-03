Румунія помітила скорочення постачання газу

Київ. 3 січня. УНІАН. Румунія заявляє про скорочення обсягу постачань російського газу на 30-40%.

В інтерв`ю Рейтер глава румунської державної трубопровідної компанії Transgaz Іоан РУСУ сказав: ”Надходження газу, що імпортується, впало на 30-40%. Це через суперечки України з Росією”.

Як повідомляв УНІАН, Польща і Угорщина раніше також заявили про зменшення надходжень російського газу, що транспортується через територію України.

Довідка УНІАН. 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняють, що перебоїв з постачаннями газу до Європи не буде.

2 січня офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна веде несанкціонований відбір російського газу, який йде українськими магістральними трубопроводами на експорт до Європи.

Також він стверджує, що «Газпром» досі не одержав від України 1,5 млрд. дол. за поставлений наприкінці 2008 року газ, а також те, що Україна ще залишається винна російській компанії 614 млн. дол. штрафу.

У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» заперечує наявність заборгованості перед «Газпромом» за поставлений в листопаді-грудні газ і називає неправдивою заяву представників «Газпрому» про несанкціонований відбір газу.