RosUkrEnergo судиться з Україною

Київ. 3 січня. УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) з метою забезпечення інтересів європейських споживачів газу подала позов до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма про стягнення боргу в 614 млн. доларів з НАК ”Нафтогаз України” за поставлений природний газ і позов з вимогою зобов`язати ”Нафтогаз” забезпечити транзит природного газу для експортних постачань за відповідними контрактами.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар компанії RosUkrEnergo AG Андрій КНУТОВ.

”НАК ”Нафтогаз України” не виконує свої зобов`язання за діючим контрактом з компанією RosUkrEnergo AG на підйом і транспортування природного газу з підземних сховищ газу, отже, блоковано транзит природного газу, що належить швейцарській компанії RosUkrEnergo AG для наших контрагентів у Європейському союзі”, - заявив А.КНУТОВ.

При цьому він додав, що «Україна ігнорує як свої контрактні зобов`язання, так і положення Договору до Енергетичної хартії. Статтею 7 Договору до Енергетичної хартії передбачено, що транзитній країні (і суб`єктам, які перебувають під її юрисдикцією) заборонено навіть у разі виникнення суперечки, пов`язаної з транзитом, переривати або скорочувати транзит до завершення процедури вирішення суперечок».

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (”РосУкрЕнерго”) була посередником у схемі поставок газу до України в 2008 році.

1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняли і запевняють, що перебоїв з постачанням газу до Європи не буде.

2 січня компанія RosUkrEnergo AG заявила, що НАК «Нафтогаз України» порушує зобов`язання за контрактом з компанією на підйом і транспортування газу з підземних сховищ газу (ПСГ).

«НАК «Нафтогаз України» порушує свої зобов`язання за діючим контрактом з компанією RosUkrEnergo на підйом і транспортування природного газу з ПСГ, тим самим блокує роботу нашої компанії. НАК «Нафтогаз України» відмовився надавати необхідні обсяги газу, що належить компанії RosUkrEnergo, з ПСГ України. Звертаємо увагу, що даний газ призначено тільки для європейських споживачів», – сказав прес-секретар компанії А.КНУТОВ.

У свою чергу, 2 січня в НАК ”Нафтогаз України” заявили, що компанія здійснила підйом з підземних сховищ газу тих обсягів природного газу для компанії RosUkrEnergo, що були заявлені компанією.

Сьогодні, 3 січня, «Нафтогаз» вкотре заявив, що розрахувався за поставлений в 2008 році природний газ. Компанія офіційно заявляє, що на 100% розрахувалася з компанією «РосУкрЕнерго АГ» за весь газ, спожитий у 2008 році.