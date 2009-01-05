Дубина зустрінеться з представниками Єврокомісії

Київ. 5 січня. УНІАН. Завтра, 6 січня, о 10.00 в Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться зустріч українських посадовців з делегацією Європейської комісії, яка прибуде до Києва для опрацювання окремих питань співпраці у газовій сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, з боку Єврокомісії участь у зустрічі візьмуть міністр промисловості і торгівлі Чеської Республіки Мартін РІМАН, Посол з особливих доручень – уповноважений Чеської Республіки у справах енергетичної безпеки Вацлав БАРТУШКА, а також генеральний директор Генерального директорату «Транспорт і енергетика» Європейської комісії Маттіас РУЕТЕ.

З української сторони – перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА та уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

За результатами зустрічі, орієнтовно о 12.00, відбудеться брифінг.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва прибуває повноважна делегація Європейської комісії для опрацювання окремих питань співпраці у газовій сфері.