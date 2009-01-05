Єврокомісія каже, що Словаччина спокійно адаптується до євро

Брюссель. 5 січня. УНІАН. Єврокомісія відзначає спокійний перехід Словаччини на євро.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, на кінець дня 3 січня близько 27% покупок в магазинах були здійснені в євро, при цьому ніяких суттєвих проблем в банковському секторі чи секторі роздрібної торгівлі виявлено не було.

Словацька торгівельна інспекція уважно стежить за дотриманням банками та організаціями роздрібної торгівлі обмінного курсу крони до євро, встановленого на рівні 30,126 словацьких крон за 1 євро. За перші два дні січня інспекція, перевіривши 203 установи, виявила тільки 3 порушення: в одному випадку не приймалися платежі в євро, в іншому – в кронах, в третьому – платежі готівкою.

Як повідомляв УНІАН, Словаччина приєдналася до зони євро з 1 січня цього року. Словаччина стала 16-ою країною-членом зони євро.