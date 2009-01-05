ЄС заборонив продаж яєць, що можуть містити сальмонеллу

Брюссель. 5 січня. УНІАН. ЄС заборонив продаж всіх яєць, що не пройшли спеціальний контроль на наявність збуджувачів сальмонелльозу.

К передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, нові обмежувальні заходи набрали чинності з 1 січня 2009 року.

Відтепер всі яйця, що не пройшли моніторинг на наявність зьбуджувачів сальмонельозу, або що є позитивними на наявність Salmonella Enteritidis чи Salmonella Typhimurium, не можуть продаватися як столові яйця, хоча й можуть піддаватися переробці та пастеризації з метою зменшення ризику захворювання людей.

Єврокомісія очікує, що такі обмеження значно зменшать ризики захворбювання людей сальмонелльозом. До останнього часу спеціальні обмежувальні заходи на торгівлю яйцями, що не піддавалися перевірці на наявність збуджувачів цієї хвороби, чи містили віруси сальмонелли вживалися нерегулярно.

Нові заходи стосуються також і яєць, що імпортуються з третіх країн до ЄС.

Обмеження не торкнуться лише імпорту яєць з Хорватії, Норвегії та Швейцарії, де запроваджені такі ж самі заходи контролю, як і в ЄС.