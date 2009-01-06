Росія різко скоротила постачання газу

09:25, 06 січня 2009
Новини ЄС
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"Нафтогаз" побоюється, що не зможе постачати газ до Європи

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Росія різко скоротила постачання газу через Україну.

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на речника НАК «Нафтогаз України» Валентина ЗЕМЛЯНСЬКОГО, це може призвести до припинення постачання газу до Європи.

«Вони зменшили постачання на 92 млн. кубометрів за 24 години порівняно з обіцяними 221 млн. кубометрів юез пояснень. Ми не розуміємо, як ми постачатимемо газ до Європи», - цитує агентство речника «Нафтогазу».

«Це означає, що через кілька годин розпочнуться проблеми з постачаннями до Європи», - додав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня Росія вирішила скоротити постачання газа до Європи через Україну на 65,3 млн. кубометрів, які, на переконання Росії, були украдені Україною. При цьому, Росія вирішила і надалі скорочувати транзит газу поденно на рівень «вкраденого» Україною газу.

Уекраїна використовує частину російського газу, призначеного на транзит, для забезпечення роботи газотранспортної системи.

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