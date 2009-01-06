ЄК не бачить підстав для застосування Енергетичної хартії проти України

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Єврокомісія не бачить підстав для застосування положеннь Європейської енергетичної хартії проти України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

«Нинішня проблема – між Росією та Україною. Росія не ратифікувала Енергетичну хартію», - сказав він. Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

5 січня ввечері прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН під час робочої зустрічі з головою правління ВАТ “Газпром» заявив, що європейські країни можуть використовувати положення Європейської енергетичної хартії для того, щоб тиснути на Україну з вимогою забезпечити безперебійний транзит російського газу.

Сьогодні в результаті зменшення постачання російського газу, постачання було припинено до Болгарії, Хорватії та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%. Окрім того, Чехія заявила про скорочення обсягів постачання газу через Україну на 75%, Польща – на 15%.