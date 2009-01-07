ЄС може посилити тиск на Росію та Україну

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК обіцяє посилити тиск на Росію та Україну, якщо постачання газу до країн-членів ЄС не відновиться 8 січня.

Як передає агентство AFP, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Якщо постачання газу не буде відновлено до завтра ми побачимо більш жорстке втручання з боку президентства та ЄС в цілому», - сказав чеський прем’єр.

При цьому, він не уточнив, які саме дії може застосувати президентство для того, щоб вплинути на Україну та Росію.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну.

Загалом від зменшення поставок російського газу постраждало 17 країн-членів ЄС.

Постачання газу повністю припинено для Боснії та Герцеговини, Болгарії, Чехії, Хорватії, Греції, Угорщини, колишньої югославської республіки Македонія, Туреччини, Румунії, Словаччини, Польщі.

В Австрії, Італії та Словенії зниження постачань російського газу становить 90%, у Франції – 70%, в Сербії – 50%. Німеччина також повідомила про зниження постачання рсоійського газу, однак без будь-яких уточнень щодо обсягу зменшення постачань.