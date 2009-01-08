Lufthansa не зробила пропозицій з придбання 25% Alitalia

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Німецька авіакомпанія Lufthansa не зробила пропозицій з придбання 25% італійської Alitalia.

Як повідомляє італійське агентство ANSA, про це повідомив прем’єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

«Lufthansa не подала пропозицій», - сказав він після зустрічі з управляючими італійською компанією.

Під час зустрічі управляючі компанією, що створили Італійську авіаційну компанію, розповіли прем’єру країни про причини, за якими вони вирішили обрати в якості партнера французько-нідерландську групу Air France-KLM.

Як повідомляв УНІАН, пропозиція Air France-KLM за 25% Alitalia може становити 250-300 млн. євро. Передбачається, що остаточно ім’я партнера італійської компанії, яка переживає кризу, буде оголошено до 10 січня.