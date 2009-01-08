Ще 4 країни ЄС відкрили ринок праці для болгар та румунів

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Ще 4 країни ЄС зняли обмеження для робітників з Болгарії та Румунії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, обмеження на прийом робітників з Болгарії та Рвумунії, що приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року, зняли Греція, Іспанія, Угорщина та Португалія.

Таким чином, загалом болгарські та румунстькі робітники можуть безперешкодно працювати в 14-ти країнах-членах ЄС. Обмеження залишаються ще в 11-ти країнах.

«Я вітаю той факт, що більше країн-членів вирішують зняти обмеження на доступ до їхнього ринку праці для болгарських та румунських робітників. Я продовжую закликати ті країни-члени, які ще мають обмеження, зняти їх якомога швидше», - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА.

Він висловив переконання, що економічні складнощі не можуть бюути підставою для збереження обмежень на доступ до ринків праці.

З моменту приєднання Болгарії та Румунії до ЄС 10 країн-членів заявили про те, що не запроваджуватимуть обмеження на ринках праці. Серед них Чехія, Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Польща, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція.

Крім того, Данія повідомила про намір зняти обмеження з 1 трваня 2009 року. Решта 10 країн-членів ЄС планують збероегти обмеження до 31 грудня 2013 року.