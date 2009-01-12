Словаччина, відновлюючи роботу АЕС, порушить угоду про вступ до ЄС

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Єврокомісія заявляє, що відновлення Словаччиною роботи АЕС “Бохуніце” суперечитиме угоді про її вступ до Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЕСПУНІ.

“Відновлення роботи АЕС буде чітким порушенням угоди про приєднання до ЄС, і Комісія діятиме, відповідно за наслідками”, - сказав він.

Представник Єврокомісії підтвердив, що Комісія отримала лист від уряду Словаччини, в якому був висловлений намір відновити роботу АЕС “Бохуніце” через проблеми з енергозабезпеченням в результаті російсько-українського газового конфлікту.

Водночас, він зазначив, що Комісія хоче вислухати всі аргументи словацької сторони.