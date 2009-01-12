Постачання російського газу до ЄС може розпочатися вранці 13 січня
16:40, 12 січня 2009Новини ЄС
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Якщо всі умови будуть виконані, кажуть в "Газпромі"
Брюссель. 12 січня. УНІАН. Постачання російського газу до Європи може початися завтра о 8.00 за європейським часом.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.
«Якщо не буде жодних перешкод, то постачання газу можуть розпочатися о 8 ранку за європейським часом», - сказав він.
О.МЕДВЕДЄВ відзначив, що вже вчора було узгоджено технічні інструкції для експертів, які перебуватимуть на 5 газовимірювальних пунктах у Росії, пунктах на території України і пунктах в країнах Євросоюзу, зокрема, в Словаччині і Румунії.
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