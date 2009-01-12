Постачання російського газу до ЄС може розпочатися вранці 13 січня

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Постачання російського газу до Європи може початися завтра о 8.00 за європейським часом.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Брюсселі заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ.

«Якщо не буде жодних перешкод, то постачання газу можуть розпочатися о 8 ранку за європейським часом», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ відзначив, що вже вчора було узгоджено технічні інструкції для експертів, які перебуватимуть на 5 газовимірювальних пунктах у Росії, пунктах на території України і пунктах в країнах Євросоюзу, зокрема, в Словаччині і Румунії.