”Газпром” каже, що ”РосУкрЕнерго” до українських боргів відношення не має

Брюссель. 12 січня. УНІАН. «Газпром» заявляє, що з «РосУкренЕрго» він веде окрему роботу щодо повернення боргу за газ.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ, відповідаючи на питання УНІАН, чому «Газпром» вимагає борги з «Нафтогазу України», з яким у нього не було прямих контрактів в 2008 році.

«З «РосУкрЕнерго» у нас своя розмова», - сказав представник «Газпрому».

«Йшлося про заборгованість тільки за газ, спожитий «Нафтогазом», - додав він.

При цьому О.МЕДВЕДЄВ укотре нагадав, що компанія «РосУкрЕнерго» була введена в систему постачання російського газу за ініціативою української сторони.

«Компанія «РосУкрЕнерго» в такій структурі власності була сформована українською стороною», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.