Мінськ позитивно оцінює резолюцію Європарламенту по Білорусі
Діалог набуває прагматичного характеру
Мінськ. 15 січня. УНІАН. Офіційний Мінськ позитивно оцінює резолюцію Європарламенту по Білорусі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ сьогодні на брифінгу в Мінську.
“Щодо продовження діалогу з Білоруссю, то це дуже важливий лейтмотив з боку наших європейських візаві. На даному етапі діалог між Євросоюзом і Білоруссю продовжується, і нам дуже приємно відзначити, що він набуває все більш прагматичного і взаємовигідного характеру», – сказав А.ПОПОВ.
За його словами, Білорусь і Євросоюз вже «багато в чому просунулися» в деяких сферах взаємного інтересу. «Вже встановилися достатньо щільні робочі контакти між енергетичними структурами Білорусі і Євросоюзу, в сільському господарстві також розгортається непогана динаміка. Тому ми будемо й надалі прагнути, щоб співпраця набувала ще більш плідного характеру», - зазначив А.ПОПОВ.
Прес-секретар МЗС Білорусі також повідомив, що 16-17 січня відбудеться візит у Білорусь офіційної італійської делегації на чолі із заступником міністра закордонних справ Альфредо МАНТІКА, 21-23 січня - представницької чеської делегації на чолі із заступником міністра промисловості і торгівлі Міланом ГОВОРКОЮ.
“16 січня в Мінську відбудуться консультації між міністерствами закордонних справ Білорусі і Фінляндії. Білоруську делегацію очолить заступник начальника головного управління Європи МЗС Білорусі Сергій МАЛИНОВСЬКИЙ, а фінську - генеральний директор департаменту Росії, країн Східної Європи і Середньої Азії МЗС Ніна ВАСКУНЛАХТІ», - повідомив А.ПОПОВ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 січня, Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі.
Згідно з резолюцією, Білорусь має залишатися країною без політичних в’язнів, гарантувати свободу слова для засобів масової інформації, продовжувати співпрацю з ОБСЄ над реформуванням виборчого законодавства, покращувати умови діяльності неурядових громадських організацій та гарантувати свободу зборів та політичних асоціацій.
У резолюції зазначається, що влада Білорусі вже зробила певні кроки до демократизації, зокрема, зареєструвавши рух “За свободу” Олександра МІЛІНКЕВІЧА, а також надала дозволи на друк та розповсюдження незалежних газет “Народна воля” і “Наша нива”. Водночас, зауважили депутати, ще 13 видань очікують на реєстрацію.
Депутати привітали рішення Білорусі обговорити міжнародні медіа-стандарти та намір консультуватися з Білоруською асоціацією журналістів. Крім того, Європарламент висловився за надання фінансової підтримки телеканалу “Белсат” та за офіційну реєстрацію цього телеканалу.
Депутати у своїй резолюції привітали звільнення усіх міжнародно визнаних політичних в’язнів, однак зазначили, що інші опозиційні активісти зазнають різноманітних обмежень у своїх свободах.
Депутати також засудили той факт, що Білорусь залишається єдиною європейською країною, в законодавстві якої збережено смертну кару.
У документі депутати Європарламенту висловилися за подальшу лібералізацію візового режиму для громадян Білорусі, зокрема, через зменшення вартості віз та спрощення процедури їх отримання.