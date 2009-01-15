Мінськ. 15 січня. УНІАН. Офіційний Мінськ позитивно оцінює резолюцію Європарламенту по Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ сьогодні на брифінгу в Мінську.

“Щодо продовження діалогу з Білоруссю, то це дуже важливий лейтмотив з боку наших європейських візаві. На даному етапі діалог між Євросоюзом і Білоруссю продовжується, і нам дуже приємно відзначити, що він набуває все більш прагматичного і взаємовигідного характеру», – сказав А.ПОПОВ.

За його словами, Білорусь і Євросоюз вже «багато в чому просунулися» в деяких сферах взаємного інтересу. «Вже встановилися достатньо щільні робочі контакти між енергетичними структурами Білорусі і Євросоюзу, в сільському господарстві також розгортається непогана динаміка. Тому ми будемо й надалі прагнути, щоб співпраця набувала ще більш плідного характеру», - зазначив А.ПОПОВ.

Прес-секретар МЗС Білорусі також повідомив, що 16-17 січня відбудеться візит у Білорусь офіційної італійської делегації на чолі із заступником міністра закордонних справ Альфредо МАНТІКА, 21-23 січня - представницької чеської делегації на чолі із заступником міністра промисловості і торгівлі Міланом ГОВОРКОЮ.

“16 січня в Мінську відбудуться консультації між міністерствами закордонних справ Білорусі і Фінляндії. Білоруську делегацію очолить заступник начальника головного управління Європи МЗС Білорусі Сергій МАЛИНОВСЬКИЙ, а фінську - генеральний директор департаменту Росії, країн Східної Європи і Середньої Азії МЗС Ніна ВАСКУНЛАХТІ», - повідомив А.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 січня, Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі.

Згідно з резолюцією, Білорусь має залишатися країною без політичних в’язнів, гарантувати свободу слова для засобів масової інформації, продовжувати співпрацю з ОБСЄ над реформуванням виборчого законодавства, покращувати умови діяльності неурядових громадських організацій та гарантувати свободу зборів та політичних асоціацій.

У резолюції зазначається, що влада Білорусі вже зробила певні кроки до демократизації, зокрема, зареєструвавши рух “За свободу” Олександра МІЛІНКЕВІЧА, а також надала дозволи на друк та розповсюдження незалежних газет “Народна воля” і “Наша нива”. Водночас, зауважили депутати, ще 13 видань очікують на реєстрацію.

Депутати привітали рішення Білорусі обговорити міжнародні медіа-стандарти та намір консультуватися з Білоруською асоціацією журналістів. Крім того, Європарламент висловився за надання фінансової підтримки телеканалу “Белсат” та за офіційну реєстрацію цього телеканалу.

Депутати у своїй резолюції привітали звільнення усіх міжнародно визнаних політичних в’язнів, однак зазначили, що інші опозиційні активісти зазнають різноманітних обмежень у своїх свободах.

Депутати також засудили той факт, що Білорусь залишається єдиною європейською країною, в законодавстві якої збережено смертну кару.

У документі депутати Європарламенту висловилися за подальшу лібералізацію візового режиму для громадян Білорусі, зокрема, через зменшення вартості віз та спрощення процедури їх отримання.