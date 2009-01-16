Польща просить Україну повернути ПДВ її компаніям

Київ. 16 січня. УНІАН. Польща просить Україну забезпечити погашення заборгованості з повернення ПДВ перед польськими компаніями у розмірі 20 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ сьогодні в Києві під час круглого столу на тему «Стан і перспективи розвитку двосторонньої торговельної співпраці між Польщею і Україною».

«Для польських підприємств це близько 20 млн. дол., по суті, це їх оборотні кошти, а компанії не можуть розвиватися за відсутності оборотних коштів», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

Міністр повідомив, що польська сторона передала МЗС України відповідний документ, в якому зазначені «окремі проблеми окремих компаній».

Зокрема, Р.СІКОРСЬКИЙ уточнив, що найбільша сума проблемного ПДВ сформувалася в результаті закупівлі в 2007-2008 роках комбайнів і м`яса.