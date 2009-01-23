Українцям стане легше їздити до Румунії

Київ. 23 січня. УНІАН. Угода про малий прикордонний рух між Україною і Румунією знаходиться у фінальній стадії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Крістіан ДЯКОНЕСКУ на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Володимиром ОГРИЗКОМ сьогодні в Києві.

«Ми знаходимося у фінальній стадії, і при першій нагоді підпишемо цю угоду», - сказав він.

За словами К.ДЯКОНЕСКУ, румунська сторона вже завершила переговори з Європейською Комісією щодо відповідності положень цієї угоди вимогам Європейського Союзу.