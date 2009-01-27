Богатирьова задоволена підтримкою Великобританії

Київ. 27 січня. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА і міністр у справах міжнародної безпеки та оборони Великої Британії баронеса Енн ТЕЙЛОР обговорили питання подолання наслідків газового конфлікту між Україною та Росією.

Як повідомили УНІАН в апараті РНБО, також під час зустрічі сторони обговорили позицію української сторони щодо розробки стратегії спільної європейської енергетичної безпеки, а також актуальні аспекти співробітництва по лінії Україна-НАТО.

Р.БОГАТИРЬОВА високо оцінила значне сприяння нашій державі з боку Великої Британії у питаннях розбудови оборонних інституцій та встановлення демократичного цивільного контролю над вітчизняним сектором безпеки.

Секретар РНБО висловила сподівання на подальшу підтримку з боку британських партнерів трансформацій у безпековій сфері, зокрема, щодо проведення оцінки імплементації Стратегії національної безпеки України та розробки Річної національної програми на 2009 рік у рамках співробітництва Україна-НАТО.

У свою чергу Е.ТЕЙЛОР наголосила на готовності Великої Британії надати Україні необхідну консультативно-дорадчу допомогу, спрямовану на започаткування нових та реалізацію існуючих проектів під егідою Спільної робочої групи Україна-НАТО з питань воєнної реформи.