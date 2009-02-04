Чехія видала Україні вінничанина, якого розшукували 6 років

Вінниця. 4 лютого. УНІАН. В Україну з Чехії екстрадовано 30-річного вінничанина, який останні шість років перебував у розшуку вітчизняних правоохоронців та Інтерполу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

У грудні 2002 року зловмисник разом з подільниками обікрав магазин. Його товаришів правоохоронці тоді затримали відразу, вони уже відбули винесені судом строки покарання, а втікачеві вдавалося усі ці роки уникати відповідальності.

Врешті оперативникам вдалося вийти на розшукуваного. За отриманою інформацією, навесні минулого року він перетнув кордон з Чехією. Чеські правоохоронці затримали чоловіка з паспортом, який видався їм підозрілим.

В Інтерполі прояснили ситуацію – паспорт є підробленим. Старший інспектор з особливих доручень сектора Укрбюро Інтерполу УМВС у Вінницькій області Василь ДАНЬКЕВИЧ розповів, що свого часу він був виданий жителю Тернополя, який звернувся у туристичну фірму, і фірма взяла на себе зобов’язання за певну суму допомогти чоловіку з візою. Ні візи, ні паспорта чоловік не отримав. У фірмі пояснили, що документ втратили дорогою до посольства. Яким чином загублений паспорт опинився у Чехії в руках втікача з України, мають з’ясувати правоохоронці.

Затриманий перебуває у вінницькому слідчому ізоляторі.