Антверпен стає центром нелегального трафіку відходів

Брюссель. 7 лютого. УНІАН. Бельгійський порт Антверпена перетворюється на центр нелегального перевезення електронного сміття.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє сьогодні фламандська газета De Standaard.

За даними видання, кожне судно, що відпливає до Західної Африки, перевозить контейнери, що офіційно містять товари “секунд-хенд”. При цьому, серед цього “секунд-хенду” є багато електронного сміття, яке звалюється на таких звалищах, як Агбогблоши неподалік від столиці Гани – Аккри. Діти на цьому звалищі виплавляють свинець з використаних батарей та виймають мідь з кабелів.

Газета зазначає, що земля в районі таких звалищ дуже забруднена і небезпечна для здоров’я дітей. Крім того транспортування такого сміття до країн Третього світу заборонено міжнародним законодавством. Водночас, контрольні можливості фламандського порту обмежені, оскільки на його території працюють лише один федеральний та два фламандських інспектори захисту навколишнього природного середовища.

De Standaard зазначає, що точно невідомо, через які канали електронне сміття потрапляє до контейнерів. Ділери у Західній Африці купують контейнери із “секонд-хендом”, оцінюючи, що від 25% до 75% їхнього вмісту становитимуть не функціональні прибори.