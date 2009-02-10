Тимошенко попросить Єврокомісію оцінити угоди з РФ по газу

Київ. 10 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує звернутися до Європейської комісію з проханням провести незалежну експертизу українсько-російських газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу журналістам.

«Я хочу спростувати раз і назавжди всі звинувачення, які лунають з вуст учасників корупції на газовому ринку, що для України щось підписане невигідне. Для того, щоб в цьому впевнилась кожна людина в Україні, я буквально завтра звернуся з офіційним листом до Європейського Союзу, щоб вони зробили офіційну експертизу підписаних контрактів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр переконана, що висновок європейських фахівців підтвердить позицію уряду. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що готова до будь-якої експертизи контрактів на постачання газу в Україну та його транзит до європейських країн.