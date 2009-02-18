ВР схвалила поправки до Угоди про збереження кажанів

Київ. 18 лютого. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила поправки до Угоди про збереження кажанів у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення даного закону в цілому проголосували 239 народних депутатів з 442, зареєстрованих в сесійній залі.

Поправками передбачається змінити назву Угоди на ”Угода про збереження популяцій європейських кажанів”; внести уточнення до останнього абзацу преамбули Угоди, яким робиться наголос на тому, що укладання Угоди буде значно сприяти збереженню кажанів не тільки в Європі, а й в позаєвропейських державах ареалу, юрисдикція яких поширюється на будь-яку частину ареалу виду кажанів, який розглядається цією Угодою.