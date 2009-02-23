Єврокомісія пропонує дати більше грошей східним сусідам

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Єврокомісія закликає посилити фінансову допомогу колишнім радянським країнам.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні комісар з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в рамках засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

“Ми маємо ключову стратегічну зацікавленість в стабільності їхньої (країн Східної Європи – УНІАН) економіки та політичній стабільності”, - сказала комісар.

Вона також запропонувала надати шести країнам, з якими ЄС планує розвивати Сідне партнерство, додатково 250 млн. євро до 2013 року для допомоги.

Водночас, застереження щодо цієї пропозиції висловила Франція, вважаючи, що ЄС має більше уваги приділяти розвитку партнерства з країнами-Срдземноморськими сусідами ЄС.

Разом з тим комісар ЄС висловила переконання, що посилення допомоги східним сусідам є виправданим необхідністю попередження конфліктів. У зв’язку з цим комісар нагадала останні конфлікти, такі, як російсько-грузинська війна та російсько-український газовий конфлікт. Вона також наголосила на важливості фінансової стабільності східних сусідів і, зокрема, України, яка зараз переживає серйозну економічну кризу.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня в Празі заплановано провести інавгураційний самміт учасників ініціативи «Східне партнерство». Однак перед цим остаточне рішення щодо розвитку цієї ініціативи схвалять лідери країн-членів ЄС на своєму самміті 1 березня.

«Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні 2008 року і схвалена на засіданні Європейської Ради (самміт глав держав і урядів країн - членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.