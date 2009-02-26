Тополанек та Баррозу закликають не займатися протекціонізмом

Брюссель. 26 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК та Президент Єврокомісії Жохе БАРРОЗУ закликають лідерів ЄС відмовитися від протекціонізму.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це йдеться у їх листі до лідерів країн-членів ЄС, надісланому напередодні неформального самміту ЄС, якій відбудеться у неділю, 1 березня.

“Лідери ЄС повинні підкреслити відданість зустрічати виклики, поставлені кризою, продовжуючи діяти спільно та скоординовано”, - зазначається у листі.

При цьому, як повідомив М.ТОПОЛАНЕК, лідери ЄС мають обговорити заходи, необхідні для підтримки промисловості, включаючи автомобільний сектор.

Президент Єврокомісії також підтримав М.ТОПОЛАНЕКА, зазначивши, що дуже важливим буде побудувати довіру серед громадян та в бізнес-середовищі до того, що ЄС здійснить серйозні скоординовані заходи для подолання кризи.