Генсек НАТО хоче об`єднання політсил в Україні
18:44, 05 березня 2009Новини ЄС
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Для необхідних реформ
Брюссель. 5 березня. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР переконаний, що українські політичні сили мають об`єднатися для здійснення необхідних реформ.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це генсек заявив сьогодні, відкриваючи засідання комітету Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
Він зазначив, що тільки таким чином Україна зможе досягти поставлених перед собою цілей. При цьому генсек НАТО зазначив, що країни Альянсу готові і надалі допомагати Україні у здійсненні необхідних реформ.
У свою чергу, т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ зазначив, що стратегічний курс України на євроатлантичну інтеграцію залишається незмінним.
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