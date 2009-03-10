В Угорщині побудують сховище газу на 1 млрд. кубометрів

Київ. 10 березня. УНІАН. Потужність підземного газосховища (ПСГ), яке буде створене в Угорщині за участю російського ВАТ ”Газпром”, складе 1 мільярд кубометрів палива, повідомив журналістам прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Як нагадує РІА “Новости”, ”Газпром” і угорська компанія MOL сьогодні підписали угоду про співпрацю в галузі будівництва ПСГ на території Угорщини.

”Обсяг газосховища складе понад 1 мільярд кубометрів газу. Це великий обсяг, який дасть змогу створити енергобезпеку і стабільну роботу угорській енергетиці”, - сказав В.ПУТІН на прес-конференції за підсумками російський-угорських міжурядових консультацій.