В Угорщині побудують сховище газу на 1 млрд. кубометрів
15:08, 10 березня 2009Новини ЄС
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Газпром та MOL підписали угоду
Київ. 10 березня. УНІАН. Потужність підземного газосховища (ПСГ), яке буде створене в Угорщині за участю російського ВАТ ”Газпром”, складе 1 мільярд кубометрів палива, повідомив журналістам прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.
Як нагадує РІА “Новости”, ”Газпром” і угорська компанія MOL сьогодні підписали угоду про співпрацю в галузі будівництва ПСГ на території Угорщини.
”Обсяг газосховища складе понад 1 мільярд кубометрів газу. Це великий обсяг, який дасть змогу створити енергобезпеку і стабільну роботу угорській енергетиці”, - сказав В.ПУТІН на прес-конференції за підсумками російський-угорських міжурядових консультацій.
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