Україна продовжує не підтримувати ЄС в питанні Придністров`я

Брюссель. 13 березня. УНІАН. Україна продовжує не підтримувати позицію ЄС щодо заборони на видачу віз рядк посадовців самопроголошеного Придністров’я.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить заява президентства в ЄС щодо переліку країн, які підтримали продовження обмежувальних заходів ЄС на один рік. Серед таких країн – країни-кандидати на вступ до ЄС Туреччина, Хорватія та колишня югославська республіка Македонія; країни, що перебувають в процесі стабілізації та асоціації, і є потенційними кандидатами на членство в ЄС Албанія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Сербія; країни, що входять до зони вільної торгівлі з ЄС, - Ліхтенштейн та Норвегія, а також – Грузія.

Україна жодного разу не підтримувала обмежувальних заходів ЄС проти посадовців самопроголошеного Придністров’я з моменту їх запровадження в 2004 році.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ЄС продовжив заборону на видачу віз посадовцям Придністров’я до 27 лютого 2010 року.

На сьогодні перелік осіб, яким заборонено видавати віз до країн ЄС складається з 19-ти посадовців самопроголошеної республіки Придністров’я, в тому числі, Президента Придністров’я, його синів, ряду членів парламенту та уряду.