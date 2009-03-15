В Брюсселі розпочнеться засідання Комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, планують провести дискусію із заступником генерального директора Генерального директорату з питань торгівлі Єврокомісії Петером Балашем щодо ходу міжнародних торгівельних переговорів (Дохійський раунд переговорів в рамках Всесвітньої торгівельної організації, переговори з країнами “великої двадцятки”, Росією, Україною тощо). Дата проведення: 16 березня 2009 року Час початку: 15-00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter