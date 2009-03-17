За перші два місяці Україна скоротила транзит газу в Європу

Київ. 17 березня. УНІАН. ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України”, за оперативними даними, у січні-лютому скоротила транзит природного газу в країни Європи на 53,2% або на 12,6 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 11,1 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

Як повідомляв УНІАН, 2008 року ДК “Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз України” протранспортувала в країни Європи 119,6 млрд. куб. м. природного газу, що на 4,4 млрд. куб. м або на 3,8% більше, аніж 2007 року.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.