У квітні в Україні пройде ”Французька весна”

Київ. 25 березня. УНІАН. Фестиваль «Французька весна» цього року відбудеться з 4 по 28 квітня в одинадцять українських містах, зокрема й Києві.

Як пише «Газета по-Киевски» (№54), до десяти міст, де традиційно проходить фестиваль (Київ, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Рівне, Запоріжжя, Луганськ, Севастополь і Сімферополь) цього року приєднається і Харків. У кожному місті для глядачів готується окрема програма.

Киян організатори «Французької весни» планують здивувати, перш за все, масштабним вуличною виставою «Дивацтва на воді». Шоу відбудеться 4 квітня в 19.30 на Молодіжному пляжі в Гідропарку.

Керівник Французького культурного центру Матьє АРДЕНН назвав цю виставу «технічним подвигом». За словами організаторів, сценою стане водна гладінь Дніпра, але як артисти по ній «ходитимуть» - французи не зізнаються.

9 квітня в столиці почнеться фестиваль допрем`єрних показів новітніх французьких фільмів (кінотеатр «Україна»), 16 квітня – ретроспектива картин Жака Демі (кінотеатр «Київ»), а в 20-х числах відбудуться відразу дві «Ночі короткого метра» (по 6 годин кожна, в кінотеатрі «Україна»).

На жаль, раніше обіцяна киянам зірка французького кіно Софі МАРСО не приїде, пише газета. Але буде інша зірка, ім`я якої поки що тримають у секреті. Також у рамках «Весни...» відбудуться зустрічі з французьким поетом Жоелем ВЕРНЕ і романісткою Мартін ЛЕ КОЗ, а також презентація українського перекладу роману Маргарет Дюрас. А 28 квітня відбудеться вистава французького цирку.

Довідка УНІАН. Фестиваль «Французька Весна» замислювався спочатку як одноразова акція. Але пізніше було ухвалено рішення проводити його щорічно. Цього року в Україні відбудеться вже шоста «Французька весна».