Лідери НАТО обговорять відносини з Росією
17:44, 01 квітня 2009Новини ЄС
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Є спільні інтереси
Брюссель. 1 квітня. УНІАН. Лідери країн - членів НАТО на саміті 3-4 квітня обговорять відносини з Росією.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.
«Лідери обговорять політичні і практичні кроки, які можуть бути здійснені у відносинах з Росією», - сказав він.
Речник НАТО зазначив, що у країн-членів Альянсу та Росії є питання спільних інтересів, зокрема, налагодження ситуації в Афганістані, боротьба з тероризмом та піратством тощо.
Дж.АПАТУРАЙ також зазначив, що найближчим часом буде відновлена робота Ради НАТО – Росія як на рівні послів, так і на рівні міністрів. Однак точні дати засідань поки невідомі.
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