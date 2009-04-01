Лідери НАТО обговорять відносини з Росією

Брюссель. 1 квітня. УНІАН. Лідери країн - членів НАТО на саміті 3-4 квітня обговорять відносини з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ.

«Лідери обговорять політичні і практичні кроки, які можуть бути здійснені у відносинах з Росією», - сказав він.

Речник НАТО зазначив, що у країн-членів Альянсу та Росії є питання спільних інтересів, зокрема, налагодження ситуації в Афганістані, боротьба з тероризмом та піратством тощо.

Дж.АПАТУРАЙ також зазначив, що найближчим часом буде відновлена робота Ради НАТО – Росія як на рівні послів, так і на рівні міністрів. Однак точні дати засідань поки невідомі.