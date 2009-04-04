В Рейні виловили пірнальників ”Грінпіс”

Страсбург. 4 квітня. УНІАН. Поблизу Страсбурга на берегах Рейну поліція арештувала близько 10-ти пірнальників “Грінпіс”.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, пірнальники були виявлені поблизу пішохідного мосту через Рейн, по якому сьогодні зранку лідери 28-ми країн-членів НАТО перейшли з Німеччини до Франції, де сьогодні проходить другий день самміту Північно-Атлантичного Альянсу.

Пірнальники намагалися потрапити в Рейн як з німецького, так і з французького боку, при цьому двом з них, що намагалися потрапити до Рейну з німецького боку, вже вдалося увійти до води, коли на місце прибула поліція. Багатьом пірнальникам вдалося зникнути лісами, що підходять до Рейну.

Серед затриманих на французькому боці ріки були громадяни Німеччини та Нідерландів.

Н сьогодні у Страсбурзі запланована велика акція протесту противників НАТО, яка має зібрати від 30 до 60 тис. Осіб, і пройти далеко від центру міста за маршрутом, узгодженим з місцевою владою.