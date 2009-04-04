НАТО вирішило посилити допомогу Афганістану

Страсбург. 4 квітня. УНІАН. Лідери країн-членів НАТО вирішили посилити діяльність з підтримки стабільності в Афганістані.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у підсумковій декларації самміту НАТО, схваленій сьогодні.

“Наша безпека безпосередньо пов’язана з безпекою та стабільністю в Афганістані”, - зазначається в декларації.

Лідери країн-членів НАТО вирішили посилити співпрацю з сусідами Афганістану і, зокрема, з Пакистаном, для підтримки миру та стабільності в регіоні та посилення боротьби з Аль-Каїдою та іншими терористичними організаціями. Союзники також вирішили створити спеціальну тренінгову місію НАТО для підготовки афганської поліції.