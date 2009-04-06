В Італії надзвичайний стан через землетрус

Київ. 6 квітня, УНІАН. Прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ підписав декрет про оголошення надзвичайного стану через сильний руйнівний землетрус, який стався минулої ночі в центральній італійській області Абруццо.

Як передає РІА «Новости», про це С.БЕРЛУСКОНІ повідомив у телефонному інтерв`ю італійському телеканалу Sky tg24.

Зараз кількість жертв стихійного лиха сягло 27 осіб, серед них - п`ятеро дітей. Понад тридцять осіб вважаються зниклими безвісти. У зоні лиха може бути до 10 тис. зруйнованих будинків, повідомила Служба цивільної оборони Італії.

С.БЕРЛУСКОНІ назвав землетрус ”безпрецедентною трагедією в ці 2000-і роки”.

В обласному командуванні карабінерів підтвердили, що ситуація дуже серйозна, може йтися про численні жертви, є багато поранених, до того ж деякі з них - у важкому стані. За оцінками карабінерів, кількість жертв трагедії, вочевидь, ростиме.