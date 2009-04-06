В МЗC кажуть, що безвізовий режим для ЄС варто б зберегти

Київ. 6 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України вважає оптимальним збереження безвізового режиму для громадян країн Європейського Союзу при швидкому запровадженні безвізових поїздок для українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

«МЗС вважає, що було б оптимальним зберегти існуючі умови поїздок для громадян країни ЄС при швидкому запровадженні безвізових умов поїздок для громадян України», - сказав він.

В.КИРИЛИЧ нагадав, що МЗС на виконання указу Президента внесло пропозиції щодо пошуку адекватних відповідей на питання щодо поїздок громадян України до країн ЄС. За словами В.КИРИЛИЧА, ці пропозиції будуть узагальнені, і Президент ухвалить відповідне рішення.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що МЗС вважає за необхідне домагатися повної імплементації угоди про спрощення оформлення віз від 1 січня 2008 року, оскільки існуюча ситуація з видачею віз для громадян України не задовольняє. «Ми занепокоєні фактами недотримання положень угоди, і про це кажемо представникам Європейської комісії. Правда, варто відзначити, що в порівняльному плані з минулим роком ситуація з видачею віз для громадян України якісно змінилась у кращу сторону», - сказав він.

Крім того, МЗС вважає за необхідне паралельно проводити активні переговори з питань безвізових поїздок.

В.КИРИЛИЧ зазначив, що візовий діалог з Європейським Союзом є безперервним і відзначається висхідною динамікою. Прикладом цього, за словами В.КИРИЛИЧА, може бути засідання спільного візового комітету, яке планується на початку травня і в ході якого буде розглянуто проблеми з виконанням угоди про спрощення візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ 4 квітня, зокрема, заявив, що безвізовий режим України з Європою може бути скасовано найближчим часом, можливо, навіть до 7 травня.

”Незабаром ми скасуємо безвізовий режим з Європою і виграємо від цього. Це станеться дуже скоро. Можливо, навіть, до Празького саміту 7 травня цього року”, - зазначив І.ПОПОВ.

Крім того, на переконання представника Президента, такі дії ”підштовхнуть європейців скасовувати візи нам”.