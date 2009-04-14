Половина французів проти вступу Туреччини до ЄС
09:19, 14 квітня 2009Новини ЄС
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Серед тих, хто за - переважно "ліві"
Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Половина французів виступає проти приєднання Туреччини до ЄС.
Про це свідчать оприлюднені сьогодні французькими виданнями “Le Parisien” та “Aujourd’hui en France” результати опитування, проведеного компанією CSA.
Згідно з результатами, 50% респондентів висловилися проти приєднання Туреччини до ЄС, і лише 35% - за. Серед прихильників різних політичних партій Франції найбільшу підтримку вступу Туреччини надають симпатики “лівих” – 49%.
Опитування було проведено телефоном 8 та 9 квітня. Загалом було опитано 1009 респондентів у віці, старше 18 років.
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