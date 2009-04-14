Постраждалі від землетрусу в Італії не побачили допомоги України

Українці в Італії вважають, що держава в ситуації після землетрусу продемонструвала байдужість до своїх співгромадян

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Українці в Італії вважають, що держава в ситуації після землетрусу продемонструвала байдужість до своїх співгромадян.

Про це власному кореспонденту УНІАН заявила Президент Асоціації “Україна” Марія ПЕРЕРВА.

“Держава абсолютно не дбає про іммігрантів. І ця ситуація складна продемонструвала це ще раз”, - сказала вона.

За словами М.ПЕРЕРВИ, до міста Пескарі, де вона проживає, було вивезено частину українців, що постраждали від землетрусу в Аквілі. Після того, як вона залишила в готелях Пескарі інформацію про себе та Асоціацію, до неї звернулося 8 українців, постраждалих від землетрусу.

Президент Асоціації зазначила, що зверталася до Посольства України в Італії з проханням надати допомогу постраждалим, хоча б у розмірі 50-100 євро, щоб люди могли зателефонувати рідним, однак у Посольстві відповіли, що через брак коштів це неможливо, і попросили надіслати переліки постраждалих.

“Вони кажуть, що у них немає грошей, немає бензину”, - зазначила М.ПЕРЕРВА.

Вона також висловила думку про необхідність призначення окремого співробітника посольства чи консульських установ України в Італії для відрядження до місця землетрусу і пошуку постраждалих, а також надання їм першої необхідної допомоги.

М.ПЕРЕРВА також зазначила, що за словами постраждалих, з якими вона спілкувалася, на місці події багато посольств інших держав, в тому числі, Румунії, Росії, відкрили свої тимчасові бюро для допомоги співгромадянам, чого не було зроблено Україною.

Вона також повідомила, що і зараз в Аквілі залишаються українські громадяни, які ночують в наметах.

“Зараз мені повідомили, що кілька українських жінок живуть в наметах в Аквілі, мерзнуть, бо сьогодні вночі там було “мінус” два градуси, і нікого з офіційних представників (України – УНІАН) вони не бачили”, - зазначила М.ПЕРЕРВА.

Як повідомляв УНІАН, в результаті землетрусу в регіоні Абруццо в ніч з 5 на 6 квітня та повторних поштовхів 7 квітня, повністю зруйноване місто Аквіла. За даними МЗС, двоє громадян України загинули. Загалом кількість жертв сягає 1500 осіб, понад 70 тис. осіб втратили свої домівки.

8 квітня речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ заявив, що Посольство відстежує ситуацію в зоні стихійного лиха.

25 березня цього року МЗС видало наказ, в якому вимагало від дипломатичних установ значно скоротити свої видатки на зв’язок, транспорт та соціальну сферу через брак бюджетних коштів.