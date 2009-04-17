”Візз-Ейр” збільшує рейси до Німеччини та Польщі

Київ. 17 квітня. УНІАН. «Візз Ейр Україна», перша українська бюджетна авіакомпанія, оголосила про зміни в розкладі маршрутів у літній період.

Як повідомили УНІАН у компанії, йдеться про збільшення частот рейсів з України до Німеччини і Польщі, що продиктовано зростанням пасажирського попиту на ці напрямки.

Зокрема, з 13 червня 2009 року «Візз Ейр Україна» здійснюватиме 6 рейсів на тиждень між Києвом і Дортмундом (до цього 3 рейси на тиждень) і 4 рейси на тиждень між Києвом і Катовіце (3 рейси до цього). Окрім цього, з 14 травня авіакомпанія відкриває рейси з київського аеропорту «Бориспіль» в Анталію. Періодичність цих рейсів спочатку складе 3 рази на тиждень, а з 13 червня вони стануть щоденними.

У компанії також зазначають, що «Візз Ейр Україна» влітку здійснюватиме перельоти з Києва до Сімферополя двічі на день. Таким чином, пасажирам авіакомпанії легше планувати свій літній відпочинок.

У той же час, з 1 травня авіакомпанія закриває рейси Львів-Лондон, а з 11 травня - Київ-Львів. Як наголошується в повідомленні, відміна авіаперельотів між Києвом і Львовом продиктована недостатнім пасажирським попитом на цьому напрямку; відповідно, у зв`язку з ротацією, через відсутність рейсів з Києва до Львова перельоти на маршруті Львів-Лондон здійснюватися не будуть.

«Кажучи про відміну окремих рейсів зі Львова, переглянути свої плани нас змусили високі збори аеропортів і недостатнє підтвердження того, що цей аеропорт хоче і здатний сприяти нашому потенційному зростанню. Важливо розуміти, що збори у Львові майже такі ж, як у «Борисполі», а ринок тут, безперечно, менший», - пояснила член ради директорів «Візз Ейр Україна» Наталія КАЗМЕР.

За даними компанії, квитки на вказані рейси «Візз Ейр Україна» реалізуються за цінами, починаючи від 174 грн. на внутрішні і міжнародні рейси (в один бік, з урахуванням всіх податків і зборів).

Нагадаємо, раніше компанія оголошувала ціни на польоти до Німеччини і Польщі від 199 грн., на внутрішніх рейсах – від 79-99 грн.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія розпочала внутрішні авіаперевезення в липні 2008 р. на новому Airbus A320 на 180 місць. За перші 6 місяців роботи в 2008 році перевезла близько 130 000 пасажирів. У січні 2009 р. авіакомпанія вийшла на третє місце за обсягами перевезень у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль».