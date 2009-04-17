Чехія до 20 квітня запросить східних партнерів на самміт

Брюссель. 17 квітня. УНІАН. До понеділка, 20 квітня, всі 6 країн – східних партнерів ЄС отримають запрошення на наугураційний самміт “Східного партнерства”, якій має відбутися 7 травня у Празі.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, сьогодні міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНЬЕРГЕР особисто вручив запрошення на самміт Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКО в Мінську. Інші 5 запрошень – Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні – вже підписані і будуть відправлені до 20 квітня.

Форми запрошень дають можливість кожній країні самостійно визначитися, хто представлятиме їх на самміті. Водночас, як повідомила виданню речник чеського міністра закордонних справ Сюзанна ОПЛЕТАЛОВА, Прага очікує на Президентів чи прем’єр-міністрв, залежно від конституційного устрою.

Видання також зазначає, що 4 Президенти з шести відзначилися кровопролиттями в тій чи іншій мірі. Найбільш погану репутацію при цьому має білоруський лідер, за часів правління якого без вісті згинуло 4 опозиційних активісти в 1999 та 2000 роках. “EUobserver” також не виключає, що самміті в Празі білоруський Президент може з’явитися разом із своїм позашлюбним 4-річним сином Миколою, якого він зараз бере майже на всі офіційні події в рамках пі-ар компанії з покращення свого іміджу. При цьому С.ОПЛЕТАЛОВА на запитання видання про те, як Чехія поставиться до можливості присутності маленького М.ЛУКАШЕНКО на самміті зазначила тільки, що кожна країна-партнер ЄС матиме можливість самостійно вирішувати, хто представлятиме її на самміті.

Відкритим залишається питання щодо того, то представлятиме Молдову, оскільки в країні поки немає нового уряду. Водночас, не виключено, що Молдову представлятиме або особисто її Президент Володимир ВОРОНІН, або хтось інший, хто контролюватиметься чинним Президентом країни. При цьому, видання зазначає, що на рахунку нинішньої влади Молдови щонайменше 3 жертви, які загинули в ході сутичок після парламентських виборів 5 квітня цього року.

На рахунку Президента Вірменії Сержа САРГСЯНА – 8 жертв після виборчих сутичок маніфестантів та поліції у березні 2008 року, а на рахунку Президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА – понад 300 постраждалих у жовтні 2003 року і, за твердженнями неурядової громадської організації Human Rights Watch, один протестант, забитий до смерті поліцією.

Решта два Президенти, пише “EUobserver”, грузинський Михайло СААКАШВІЛІ та український Віктор ЮЩЕНКО, також мають певні “темні плями” в кар’єрі. Перший, зокрема, дозволив поліції застосовувати сльозогінний газ, дубинки та гумові кулі під час протестів в листопаді 2007 року, другого час від часу обвинувачують у корупції. При цьому, нагадує видання, за часів В.ЮЩЕНКА в Україні при загадкових обставинах загинули колишній міністр транспорту Григорій Кірпа та колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилась почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.