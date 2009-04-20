ЄК створила групу експертів зі зміни платіжних систем

Брюссель. 20 квітня. УНІАН. Єврокомісія створила групу експерті з питань ринкових платіжних систем.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

“В області платежів і, зокрема, в контексті Єдиної європейської платіжної зони, ми маємо зростаючу потребу в регулярному залученні зацікавлених сторін на якомога більш ранніх стадіях схвалення рішень”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Чарлі МакКРІВІ.

Місією групи буде допомога Єврокомісії в підготовці законодавчих актів в області платіжних систем.