Лукашенко поїде на самміт ”Східного партнерства”

Київ. 22 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ заявляє, що Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО відвідає саміт «Східного партнерства» 7 травня в Празі (Чехія).

Як повідомляє AFP, С.МАРТИНОВ сьогодні під час свого візиту до Риги (Латвія) підтвердив намір О.ЛУКАШЕНКА бути присутнім на саміті разом з керівниками інших п`яти держав - Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови і України, на які розрахована ініціатива «Східне партнерство».

«У Білорусі немає політичних ув’язнених, а є представники опозиції, які опинилися за гратами виключно в результаті кримінальних злочинів», - сказав С.МАРТИНОВ.

Агентство AFP нагадує, що нинішній візит міністра закордонних справ Білорусі до Латвії є першим за останні 11 років. Латвія разом з іншими новими учасниками Євросоюзу підтримала санкції європейських країн щодо керівництва Білорусі у зв`язку з порушенням прав і свобод людини.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ головуючої в ЄС Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ 17 квітня передав Президентові Білорусі О.ЛУКАШЕНКУ запрошення на саміт «Східного партнерства», який відбудеться 7 травня в Празі.

Водночас, К.ШВАРЦЕНБЕРГ заявив, що О.ЛУКАШЕНКО не підтвердив своєї участі в саміті. «Він прийняв запрошення. Тепер його завдання – вирішити, хто представлятиме Білорусь на цій зустрічі», - сказав міністр закордонних справ Чехії.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі 28 березня в Чехії ухвалили рішення про запрошення Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА на саміт «Східного партнерства», який відбудеться в Празі 7 травня.

Неформальна зустріч міністрів проходила в чеському замку Глубока над Влтавою, а головним опонентом запрошення О.ЛУКАШЕНКА виступив міністр закордонних справ Нідерландів Максім ФЕРХАГЕН.

Зокрема, представник Нідерландів вимагав гарантій від керівника Єврокомісії, що, попри запрошення, направлене Президентові Білорусі, країну представлятиме міністр закордонних справ Сергій МАРТИНОВ. Інакше М.ФЕРХАГЕН пригрозив публічним викриттям білоруського лідера на саміті.

У результаті дискусії міністри закордонних справ ЄС домовились, що запрошення О.ЛУКАШЕНКУ буде передано за негласного розуміння, що особисто О.ЛУКАШЕНКО не з`явиться в Празі 7 травня, а направить або С.МАРТИНОВА, або будь-якого іншого чиновника. Таким чином, повідомляє радіо «Свобода», можна буде забезпечити присутність Білорусі на саміті і водночас уникнути можливих неприємних сцен.

«Це дуже важливий саміт, і ми хотіли б, аби на ньому були представлені всі», - сказав після закінчення зустрічі Верховний представник ЄС із загальної зовнішньої політики і політика безпеки Хав’єр СОЛАНА.

Лідери країн Європейського Союзу 20 березня затвердили політику «Східне партнерство», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.