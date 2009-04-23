Баррозу каже, що Сомалі потребує розвитку

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ наголошує на необхідності не лише посилювати безпеку Сомалі, але й сприяти розвитку у країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем ООН БАН Кі-Муном перед початком міжнародної донорської конференції для посилення безпеки в Сомалі.

“Одна з головних цілей цієї конференції – посилити органи влади Сомалі. І йдеться не лише про реформування сил безпеки, але й розвиток. Таким має бути месидж цієї конференції”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить Міжнародна донорська конференція по Сомалі, метою якої є зібрання грошей для посилення боєготовності сил безпеки Сомалі.