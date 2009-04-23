Білорусь братиме участь лише в частині ”Східного партнерства”

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначає, що Білорусь на сьогодні поки може брати участь лише в багатосторонній частині “Східного партнерства”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

“Білорусь може брати участь в багатосторонній частині “Східного партнерства”. Не можна поки говорити про двосторонню частину, оскільки її просто не існує”, - сказала комісар.

Вона зазначила, що Єврокомісія на сьогодні співпрацює з громадянським суспільством Білорусі, медіа, і висловила сподівання, що відносини з білоруською владою також стануть більш тісними в майбутньому.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилась почати цей проект.

20 березня цього року лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.