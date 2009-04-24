Ющенко хоче створити в Україні представництво GRECO

Київ. 24 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за створення в Україні представництва «Групи держав Ради Європи проти корупції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив сьогодні під час зустрічі з керівництвом цієї організації.

«Мені здається, що нам уже час мати спеціального вашого представника в Україні на постійній основі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив переконання у необхідності формування Дорожньої карти взаємин України з цією організацією на 2009-2010 роки.

На думку Президента, у цьому документі мають бути відображені спільні дії у боротьбі з корупцією.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна розраховує на підтримку «Групи держав Ради Європи проти корупції».

«Я готовий звернутися з проханням про технічну допомогу до вас та європейських інституцій», - сказав Президент. Він також зазначив, що цієї допомоги потребують українське Міністерство внутрішніх справ та інші профільні структури.

«Ми відчуваємо великі проблеми з формуванням адекватного правового поля у боротьбі з корупцією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

*** «Групу держав Ради Європи проти корупції» було засновано 1 травня 1999 року. На сьогодні її членами є 46 країн. Відповідно до статуту організації, вона проводить моніторинг дотримання Керівних принципів боротьби з корупцією, прийнятих Комітетом міністрів Ради Європи 6 лютого 1997 року, а також моніторинг стану імплементації міжнародних правових інструментів.

Звіт України з виконання рекомендацій цієї організації розглядатиметься 11-15 травня 2009 року на її черговому пленарному засіданні.