ЄС проінспектує українські тваринницькі підприємства восени
Сподівається міністр агрополітики
Київ. 15 червня. УНІАН. Міністерство аграрної політики сподівається на інспекцію фахівцями ЄС українських тваринницьких господарств восени цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.
«Ми чекаємо восени, орієнтовно в жовтні, наступна інспекція фахівцями ЄС за напрямом «страшне м`ясо» - свинина і яловичина», - сказав він.
Міністр зазначив, що інспекцію проходитимуть тільки ті підприємства, які подадуть заявки, з тим щоб одержати дозвіл на експорт своєї продукції до ЄС.
Як повідомляв УНІАН, у лютому голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро ВЕРБИЦЬКИЙ заявив, що Ветеринарна служба України має намір ввести обов`язкову інспекцію підприємств, що імпортують продукцію до України.
За його словами, Україна може отримати право експорту м`яса і молочної продукції в країни Євросоюзу до кінця цього року.