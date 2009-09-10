Європарламент визначиться щодо кандидатури Баррозу 16 вересня

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Європарламент визначиться щодо кандидатури Жозе БАРРОЗУ на переобрання Президентом Єврокомісії 16 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Конференції Президентів Європарламенту, яка включає в себе голів Комітетів та лідерів політичних груп парламенту.

У вівторок, 15 вересня, Ж.БАРРОЗУ виступить у сесійній залі Європарламенту, після чого відбудеться обговорення депутатами його програми діяльності.

Як повідомляв УНІАН, після виборів до Європарламенту, що відбулися на початку червня, кандидатура Ж.БАРРОЗУ розглядається, як єдина на посаду Президента Єврокомісії. Ж.БАРРОЗУ представляє народні партії, які здобули перемогу на виборах.