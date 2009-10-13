В Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити резолюцію щодо дорожньої карти для посилення процедурних прав підозрюваних осіб в ході розслідування. Міністр також обговорять проект законодавчих пропозицій щодо права на усний та письмовий переклад для підозрюваних в ході розслідування справи. Крім того, міністри обговорять стан справ у візових відносинах з третіми країнами, в тому числі, візову проблему між Чехією та Канадою, а також заслухають інформацію президентства щодо створення Європейського офісу з підтримки надання притулку.

Дата події: 23 жовтня 2009 року. Час початку: 10:00.