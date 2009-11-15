У Брюсселі відбудеться неформальне засідання Європейської Ради
18:32, 15 листопада 2009Новини ЄС
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В ході неформального саміту глави держав та урядів країн-членів ЄС обговорять претендентів на найвищі посади в ЄС в рамках Лісабонської угоди, яка має набути чинності з 1 грудня цього року. Передбачається, що лідери ЄС узгодять кандидатури Президента Європейської Ради та Верховного представника зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу.
Дата події: 19 листопада 2009 року. Час початку: 17-00.
Час початку: 17-00.
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