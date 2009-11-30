В Європі чекають від України чесних виборів

Брюссель. 30 листопада. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК сподівається, що в Україні відбудуться вільні та чесні президентські вибори.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Є.БУЗЕК заявив сьогодні журналістам після зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ.

«Ми сподіваємося, що вибори будуть вільними, відкритими і чесними», - сказав він.

За словами президента Європарламенту, це було б значним сигналом для української демократії. Він також повідомив, що Європарламент як зазвичай направить на президентські вибори в Україні місію спостерігачів.

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори в Україні відбудуться 17 січня.