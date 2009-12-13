В 160 містах Каталонії проходить референдум про незалежність

Брюссель. 13 грудня. УНІАН. 120 тис. осіб визначилося на референдумі щодо незалежності Каталонії.

Як повідомили власному кореспонденту УНАІН в Координаційному комітеті з питань референдуму, стільки людей прийшли на виборчі дільниці станом на 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським часом), що становить 17% від усіх, хто має право голосування в 160 каталонських містах, в яких і проводиться консультативний референдум.

Член національного координаційного комітету Уріел БЕРТРАН повідомив, що в містах, де кількість виборців становить менше 1000, явка досягла 25%, в містах з кількістю виборців від 1 до 5 тис. явка становила 20%, в містах з кількістю виборців від 5 до 10 тис. та від 10 до 20 тис. явка становила 16%, в містах, де кількість виборців перевищує 20 тис. явка становила 15%.

При цьому, за словами члена Національного координаційного комітету, під час голосування на виборах до Європарламенту на ту саму годину явка виборців становила 18% - приблизно стільки, скільки і під час нинішнього референдуму.

У повідомленні також зазначається, що референдум був організований місцевими комітетами без будь-якої підтримки з боку влади та без коштів для проведення кампанії в медіа.